В Подмосковье стартовала смена «Юные патриоты» для 600 школьников

Смена организована министерством образования Московской области. Ее участниками стали около 600 школьников — финалистов и победителей зонального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых!».

В течение пяти дней для ребят подготовили программу, направленную на развитие лидерских качеств, командной работы и патриотизма. Школьники примут участие в шествии «Бессмертный полк», фестивале «Хор Победы», игре «В единстве наша сила», посвященной Году единства народов России, а также в конкурсе талантов.

В первый день участников распределили по взводам, познакомили с территорией центра и школьниками из разных округов Подмосковья. Также прошла жеребьевка военных песен: каждая команда выбрала композицию для конкурса «Песни Победы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.