В Подмосковье завершилась акция «Танцующая весна»

Сетевая акция «Танцующая весна в ДК Подмосковья» прошла в последнюю декаду апреля и объединила концерты, конкурсы и мастер-классы, приуроченные к Международному дню танца, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В разных округах региона состоялись многожанровые концерты с участием артистов из нескольких городов. В Орехово-Зуевском округе прошла программа «От классики до уличных ритмов», где на одной сцене выступили коллективы Зимнего театра Озерецкого ДК и ДК имени Горького. Зрители увидели номера от классической хореографии до уличных и фольклорных направлений.

В Сергиево-Посадском округе в Детском доме творчества «Родник» провели марафон «От Волги до Енисея», посвященный Году единства народов России. Программа объединила танцевальные традиции регионов страны от европейской части до Сибири. Также концерт прошел в ДК «Космос» с участием коллективов трех учреждений округа.

Фестивали и конкурсы стали еще одним форматом акции. В Ступине 39 коллективов выступили на конкурсе «Танцевальная мозаика» в рамках фестиваля «Ступинские звездочки — 2026». В Дмитровском округе состоялся X юбилейный конкурс «Танцуй, Весна!», в Можайске — конкурс «Волшебный мир танца». Всего участие приняли более двух тысяч танцоров Подмосковья.

Руководители коллективов также провели открытые занятия. В Лобне состоялся мастер-класс «Бальные танцы для активного долголетия», в Коломне — занятие по латине «Изящные шаги». В Талдомском округе мастер-класс по восточному танцу провела Людмила Эрнандес — региональный директор проекта «Женщины Мира» и обладательница титула «Королева Планеты 2026». Современную хореографию и хип-хоп представили коллектив «Дом проектов» в Электростали, а также площадки в Одинцовском округе.

Одним из крупнейших событий стало 70-летие народного ансамбля танца «Россия» во Дворце культуры Жуковского. Вечер посвятили основателю коллектива Иосифу Вышегородскому, на сцене выступили ансамбли его учеников — «Иван да Марья», «Фантазия» и «Гармония».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.