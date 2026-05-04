Грузовик протаранил 14 автомобилей на МКАД, пострадали 3 человека
Фото - © Медиасток.рф
Три человека пострадали в результате массовой аварии на 42-м километре МКАД, сообщает «МК: срочные новости».
Авария произошла в понедельник днем. Грузовик протаранил 14 автомобилей, которые стояли в пробке.
Среди пострадавших двое несовершеннолетних.
На месте происшествия работают городские экстренные службы.
