Грузовик протаранил 14 автомобилей на МКАД, пострадали 3 человека

Фото - © Медиасток.рф

Три человека пострадали в результате массовой аварии на 42-м километре МКАД, сообщает «МК: срочные новости».

Авария произошла в понедельник днем. Грузовик протаранил 14 автомобилей, которые стояли в пробке.

Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.

