Владимир Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана

сегодня в 13:17

Экс-председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин был назначен на должность врио главы республики. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, следует из данных на сайте Кремля.

Ранее представители региона предложили кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана, президент поддержал это.

4 мая стало известно, что Щукин покинул пост председателя Верховного суда республики в связи с назначением на новую должность.

«Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Дагестан», — говорится в указе президента.

Этим же указом была принята отставка Сергея Меликова с поста главы республики. Он переходит на другую работу.

