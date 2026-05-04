Пушкинские горы окутало дымом: в Псковской области загорелся полигон

сегодня в 14:08

В Пушкиногорском округе Псковской области загорелся мусорный полигон, дым накрыл Пушкинские Горы и близлежащие деревни. На месте работают пожарные, сообщает «ФедералПресс» .

Возгорание произошло на местной свалке. В поселке Пушкинские Горы и соседних деревнях ощущается сильное задымление. На месте находится глава округа Оксана Филиппова.

Огонь тушат спасатели пожарной части № 27 Государственной противопожарной службы МЧС России по Псковской области. В региональном управлении МЧС уточнили, что вопрос о привлечении дополнительной помощи будет решен на ближайшем совещании.

«Предположительно, возгорание произошло от пала травы. Просьба к жителям: не осуществлять палов травы, которые могут привезти к подобным бедствиям!» — отметила в беседе с «ФедералПресс» глава округа Оксана Филиппова.

В МЧС добавили, что в Псковской области действует пятый класс чрезвычайной пожарной опасности.

