Силы ПВО сбили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили три вражеских дрона, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Прошедшей ночью беспилотник попал в жилой дом на Мосфильмовской улице. В результате ЧП никто не пострадал.

В понедельник днем атака вражеских дронов на Москву продолжилась. Мэр столицы в своем канале в мессенджере MAX рассказал, что еще один БПЛА ВСУ был ликвидирован.

