Силы ПВО сбили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву
Фото - © Сергей Мирный/РИА Новости
Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили три вражеских дрона, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Прошедшей ночью беспилотник попал в жилой дом на Мосфильмовской улице. В результате ЧП никто не пострадал.
В понедельник днем атака вражеских дронов на Москву продолжилась. Мэр столицы в своем канале в мессенджере MAX рассказал, что еще один БПЛА ВСУ был ликвидирован.
