Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший на столицу
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен, сообщает газета «Известия».
Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX рассказал, что еще один БПЛА, летевший на Москву, ликвидирован.
На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники экстренных служб.
Ранее БПЛА попал в жилой дом на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал.
