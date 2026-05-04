Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву

сегодня в 11:21

Мэр Москвы Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший на столицу

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен, сообщает газета «Известия» .

Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX рассказал, что еще один БПЛА, летевший на Москву, ликвидирован.

На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники экстренных служб.

Ранее БПЛА попал в жилой дом на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.