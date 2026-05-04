Куски бетона и торчащая арматура: видео из ЖК в Москве, куда влетел дрон
Опубликовано видео из ЖК «На Мосфильмовской» в столице, куда влетел дрон
«МК: срочные новости» опубликовал видеоролик, снятый в поврежденном из-за атаки беспилотника ЖК «На Мосфильмовской» в столице.
На кадрах видно, что полы в доме засыпаны кусками бетона, часть стены отсутствует, торчит арматура. В квартире разбросаны вещи.
Этой ночью на Мосфильмовской улице в столице прогремел взрыв.
Пострадавших при попадании дрона в дом нет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.