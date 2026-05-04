Багреева: предприятия Москвы внедрят роботизированные решения китайских компаний

Известно, что в состав делегации были включены руководители предприятий — участников федерального проекта «Производительность труда» из широкого круга отраслей, включая строительство, логистику, НИОКР, пищевую промышленность, производство медицинской техники, инженерного оборудования и косметической продукции.

«В условиях сохраняющегося дефицита кадров и растущих издержек снижение использования ручного труда становится главным фактором дальнейшего развития экономики. Важно осуществить переход от внедрения точечных решений к комплексной цифровизации и роботизации рабочих процессов. В этой связи Шанхай был выбран не случайно — это один из признанных лидеров внедрения роботов в экономику, где уже сегодня плотность роботизации в городской промышленности превышает 500 роботов на 10 тыс. работников, что более чем в три раза выше среднемирового показателя. Деловая миссия в Шанхай дала возможность познакомиться с практическими решениями по цифровизации и роботизации производств, оценить их эффективность и возможность внедрения на предприятиях в России», — подчеркнула Багреева.

Участники побывали на крупнейших производственных площадках города Шанхая, включая индустриальный кластер «Заводов будущего», автомобильный концерн SAIC, а также завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем Shanghai Chaifu Robotics Co.

«Ряд компаний-участников уже договорились о сотрудничестве по внедрению роботизированных решений на своих производствах: при поддержке экспертов АНО „Мосстратегия“ участники бизнес-миссии смогут адаптировать актуальные технологические решения и лучшие практики под специфику своих бизнес-процессов и разработать стратегии цифровой трансформации для повышения эффективности деятельности и дальнейшего развития», — сказала Багреева.

Участники деловой миссии высоко оценили полученный опыт. Так, гендиректор ООО «Айкрафт» Сергей Валынкин сообщил, что его сообщил опыт компании, где производят двигатели для автомобилей.

«Наше предприятие высокоавтоматизировано, но когда я увидел, как компания производит 500 двигателей за одну рабочую смену, как выстроена конвейерная линия и этапы сборки, я понял, что можно улучшить для производства большего количества очков для зрения на своем предприятии. Например, процесс упаковки заказов. У нас три человека ежедневно пакуют три тысячи очков, но это можно сделать при помощи двух роботов: их просто нужно обучить и настроить, чтобы они выполняли работу качественно и позволили нам окупить вложения за три года», — прокомментировал он.

Сегодня компаниям столицы — участникам федерального проекта «Производительность труда» доступна бесплатная экспертная поддержка проектов цифровой трансформации. Практики компаний Китая будут адаптированы под специфику отечественных производств и войдут в основу образовательных курсов, а также готовых решений для внедрения на предприятиях города.

Как сообщил Сергей Собянин, участниками проекта стали 535 столичных предприятий. Заявки на участие принимаются на сайте АНО «Мосстратегия».

Узнать больше информации об экономике Москвы можно в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.