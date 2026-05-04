Мужские архетипы русской литературы: как бы они вели себя в отношениях сегодня

В материале РИАМО — о том, как строились бы романтические отношения с мужскими персонажами русской литературы, живи они в реальности в настоящее время.

Русская литература населена мужчинами, чьи драмы вечны, а типажи узнаваемы даже в эпоху дейтинг-приложений. Но как бы выглядели отношения с Печориным сегодня? Стал бы Обломов королем «мягкого лайфстайла» или просто игнорировал ваши сообщения? В материале РИАМО составили психологические портреты 10 культовых персонажей и перенесли их в наши реалии. Разбираемся вместе с врачом-психотерапевтом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ириной Крашкиной, кто из них — типичный toxic, а с кем можно построить здоровые отношения (если очень постараться).

1. Евгений Онегин («Евгений Онегин» Пушкин А.С.)

Тип: Нарциссический с антисоциальными чертами (харизматичный интеллектуал, манипулятор). Умный, обаятельный, но эмоционально холодный — ищет идеал, быстро разочаровывается.

Отношения: На старте — вихрь страсти (флирт в соцсетях, романтика). Девушки влюбляются в шарм, но он презирает «простоту». В браке: измены, критика, эмоциональный вакуум. Развивается во внезапное прекращение общения без объяснения причин или развод через 2–3 года.

Сегодня: Король сайтов знакомств — фото в смокинге, острый юмор.

В паре: «Ты не та».

Риск: Депрессия у партнерши.

Совет: Если он «идеализирует—обесценивает» — бегите, ищите эмпата.

2. Евгений Базаров («Отцы и дети» Тургенев И.А.)

Тип: Нарциссический нигилист (прагматик-атеист, презирает чувства). Рационален до цинизма, нигилист в эмоциях.

Отношения: Редкая привязанность (как к Одинцовой), но подавляет ее логикой. В браке: партнерша ему нужна всего лишь как «аксессуар»; возможны конфликты из-за его догматизма. Разрыв неизбежен — он уйдет к своему любимому делу.

Сегодня: IT-специалист или ученый, посещающие сайты знакомств. Отношения: секс без обязательств, потом «любовь — химия».

Риск: Эмоциональное выгорание у нее.

Совет: Требуйте эмпатии; без нее — терапия или расставание.

3. Андрей Болконский («Война и мир» Толстой Л.Н.)

Тип: Амбициозный перфекционист с депрессивными чертами (ищет смысл в славе, разочарован в любви).

Отношения: Идеализирует (Лиза), но при этом испытывает скуку. В браке: холод, измены (Наташа), кризис среднего возраста. Возможен рост через утраты.

Сегодня: Топ-менеджер с потребностью постоянного профессионального роста. Старт: страсть, потом всплывают слова вроде «ты не амбициозна».

Брак: 5–7 лет до развода.

Риск: Ее тревога.

Совет: Работайте над уязвимостью вместе — иначе он уйдет к «Великой цели».

4. Алексей Вронский («Анна Каренина» Толстой Л.Н.)

Тип: Гедонист-абьюзер (страстный, импульсивный, эгоцентрик с садистскими нотками).

Отношения: Бурный роман (Анна), но разрушает жизнь партнерши. В браке: ревность, контроль, трагедия. Не меняется.

Сегодня: Плейбой в клубах или член элитных профессиональных сообществ. Отношения: Адреналин, потом абьюз (газлайтинг). Развод с драмой.

Риск: Психологическая травма у партнерши.

Совет: «Красный флаг» — манипуляция подарками/цветами. Уходите на первом этапе романа.

5. Григорий Печорин («Герой нашего времени» Лермонтов М.Ю.)

Тип: Классический психопат (манипулятор, страдающий от скуки, садистски экспериментирует с чувствами).

Отношения: Охотник за душами (Бэла, Вера). В браке: скука, измены, разрушение. Никогда не привязывается.

Сегодня: Принадлежит к темной триаде (нарциссизм, макиавеллизм и психопатия) на сайте знакомств — девушек цепляют его шарм и опасность. Старт: одержимость, конец: отказ.

Риск: посттравматическое стрессовое расстройство у нее.

Совет: Не существует терапия для психопатов — блокируйте такого мужчину сразу.

6. Остап Бендер («12 стульев» И. Ильф и Е. Петров)

Тип: Харизматичный авантюрист (нарцисс-мошенник, обаятельный психопат).

Отношения: Флирт как инструмент (Эллочка), без глубины. В браке: аферы, исчезновение с деньгами. Весело, но опасно.

Сегодня: Стартапер или инфлюенсер в соцсетях.

Отношения: Роскошные мероприятия/подарки на старте отношений, потом мошенничество.

Риск: Финансовые потери.

Совет: Проверяйте его бэкграунд: если он «миллионер без доказательств» — сразу пас.

7. Юрий Живаго («Доктор Живаго» Пастернак Б.Л.)

Тип: Романтик-мечтатель с шизоидными чертами (поэт, инфантилен, избегает конфликтов).

Отношения: Двойная жизнь (Тоня/Лара), винит в этом обстоятельства. На старте вас ждет красивая поэзия, а потом хаос (несколько партнерш). В браке: нежность, но пассивность, измены.

Сегодня: Фрилансер-художник в соцсетях.

Риск: Ее одиночество.

Совет: Требуйте решений — без них придется обратиться в терапию, чтобы проработать «избегание близости».

8. Алексей Чацкий («Горе от ума» Грибоедов А.С.)

Тип: Идеалист-критик (нарцисс-интеллектуал, импульсивен, презирает «мир»).

Отношения: Страсть (Софья), но ссоры из-за его сарказма. В браке: вечные споры.

Сегодня: Активен в онлайн-романе в соцсетях.

Отношения: начинается как интеллектуальный хайп, но потом все сводится к фразе «ты не понимаешь». Разрыв быстро.

Риск: Ее выгорание.

Совет: Устанавливайте «часы без критики» — иначе возможен импульсивный развод.

9. Илья Обломов («Обломов» Гончаров И.А.)

Тип: Депрессивный избегатель (пассивно-агрессивный, апатичен, зависим от мамы/Захара).

Отношения: Идеализирует (Ольга), но не меняется. В браке: быт на ней, апатия. Стабильность, но чувство болота.

Сегодня: Сотрудник на удаленке на диване. Старт: уют, потом лень. Долгий брак, но с ее выгоранием.

Риск: Ее обида.

Совет: Совместная терапия на мотивацию — или расставание.

10. Воланд («Мастер и Маргарита» Булгаков М.А.)

Тип: Харизматичный манипулятор с садистско-нарциссическими чертами (демон-тестер душ, справедлив, но жесток).

Отношения: Интригует (Маргарита), но разрушает слабых. В браке: страсть и хаос, трансформация. Не для всех.

Сегодня: CEO-гуру или коуч.

Риск: Абьюз.

Совет: Только для сильных — иначе терапия на проработку травмы.