Сбер при помощи ИИ цифровизирует библиотечный фонд Российской госбиблиотеки

Соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта между банком и главной библиотекой страны откроет новые возможности для миллионов россиян, сообщает пресс-служба Сбера.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, и Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились внедрять технологии искусственного интеллекта в работу главного книгохранилища страны.

Главная цель — интегрировать передовые технологии в пространство знаний, где любой человек сможет за секунды найти нужную информацию в колоссальном массиве документов, и обеспечить открытый доступ к цифровым сервисам для граждан. Сбер поделится экспертизой применения и интеграции ГигаЧат и моделей распознавания рукописных текстов.

Ключевые направления совместной работы: цифровая трансформация библиотечной среды, модернизация работы с фондами, научные исследования; культурно-просветительская, образовательная, проектная и экспертно-аналитическая деятельность; методологическая работа, обмен опытом и стратегическое планирование.

«Представьте: вам не нужно часами листать горы документов или ждать помощи специалиста. Вы просто задаете вопрос — и получаете точный ответ за секунды. Главное, ради чего мы цифровизируем пространство знаний, чтобы у каждого был быстрый и безопасный доступ к нужной информации без барьеров и лишних усилий. Мы хотим сделать знания мгновенными и открытыми, а библиотеку — личным помощником человека», сказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что для Российской государственной библиотеки цифровизация — это не просто внедрение новых технологий, а возможность сделать знания по-настоящему доступными для каждого.

«Благодаря сотрудничеству со Сбером и использованию искусственного интеллекта мы не только сохраняем наше уникальное наследие, но и открываем его для новых поколений, делая путь к знаниям короче, удобнее и безопаснее», — сказал Дуда.

Особое внимание будет уделено безопасности и этике. Для этого в ходе работы будут соблюдены принципы Национального Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (разработанного Альянсом в сфере искусственного интеллекта).

Для реализации конкретных инициатив Сбер и РГБ подготовят дорожную карту, чтобы планомерно двигаться от экспериментов к полноценным сервисам, благодаря которым миллионы читателей библиотеки смогут намного быстрее находить нужную литературу и информацию.