Выходы 6 станций метро в центре Москвы будут закрыты 9 мая

Девятого мая с 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будут работать на вход и пересадку пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку пассажиров. По требованию правоохранительных органов во время проведения мероприятий возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях метро.

«В период праздников будет усилена безопасность на транспорте, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием», — говорится в сообщении.

Москвичей и гостей города призвали быть внимательными, а также соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников подземки.

