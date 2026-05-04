Родовое проклятие: на Урале мать и 4 ребенка сгорели заживо, а отец разбился в ДТП

Мать и четверо детей сгорели заживо в селе Ленском Свердловской области. Незадолго до трагедии глава семьи разбился в аварии, сообщает E1.RU .

Пожар в частном доме на улице Кирова в Ленском произошел утром 4 мая. Началось все с того, что загорелись личные вещи, затем огонь перекинулся на все здание.

Прибывшие на место пожарные обнаружили тела пятерых человек. В результате трагедии погибли 35-летняя женщина и четверо ее детей — два мальчика и две девочки в возрасте 16, 11, 9 и 8 лет.

Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электротехнического оборудования. Также есть версия, что огонь появился из-за курения на диване. Точную причину возгорания установят эксперты. Известно, что в доме не было пожарного извещателя.

Незадолго до пожара супруг женщины и отец детей разбился в аварии. Всего в семье воспитывалось пятеро ребят, в живых осталась лишь одна дочь 2012 года рождения, которая в момент трагедии проходила лечение в больнице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.