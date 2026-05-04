До 2,5 млн россиян заплатят налог на вклады по итогам 2026 года
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
До 2,5 млн россиян могут заплатить налог с процентов по вкладам по итогам 2026 года. Налог возникнет при доходе свыше 160 тыс. рублей, сообщает газета «Известия».
Такой прогноз изданию дали опрошенные аналитики. По их оценке, если ключевая ставка Банка России не поднимется выше 16%, обязанность по уплате налога возникнет у вкладчиков с доходом по депозитам более 160 тыс. рублей за год.
Чтобы получить такой доход, на счетах должно находиться свыше 1 млн рублей, уточнили эксперты.
Налоговая база рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. С превышения этой суммы взимается налог.
По оценкам аналитиков, в 2026 году поступления в бюджет от налога на проценты по вкладам могут оказаться значительными, а привлекательность депозитов будет зависеть от дальнейшей динамики ключевой ставки.
