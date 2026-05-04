До 2,5 млн россиян заплатят налог на вклады по итогам 2026 года

До 2,5 млн россиян могут заплатить налог с процентов по вкладам по итогам 2026 года. Налог возникнет при доходе свыше 160 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» .

Такой прогноз изданию дали опрошенные аналитики. По их оценке, если ключевая ставка Банка России не поднимется выше 16%, обязанность по уплате налога возникнет у вкладчиков с доходом по депозитам более 160 тыс. рублей за год.

Чтобы получить такой доход, на счетах должно находиться свыше 1 млн рублей, уточнили эксперты.

Налоговая база рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года. С превышения этой суммы взимается налог.

По оценкам аналитиков, в 2026 году поступления в бюджет от налога на проценты по вкладам могут оказаться значительными, а привлекательность депозитов будет зависеть от дальнейшей динамики ключевой ставки.

