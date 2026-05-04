Мособлэнерго провело профориентацию в школах Подмосковья

Сотрудники «Мособлэнерго» в конце апреля провели профориентационные мероприятия для школьников в Щелкове, Павловском Посаде и Серпухове в рамках Всероссийской недели проекта «Больше, чем работа». Ученикам рассказали о профессиях в энергетике, правилах электробезопасности и возможностях целевого обучения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мероприятия прошли в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» при участии региональных отделений «Движения Первых». Проект направлен на знакомство школьников с предприятиями ключевых отраслей экономики.

В Щелкове специалисты производственного отделения провели занятия для учеников 8–11-х классов школ №20 и №4. Ребятам объяснили, как электроэнергия поступает в дома, какие профессии востребованы в отрасли — от электромонтера до диспетчера, а также напомнили о правилах электробезопасности и основах первой помощи. Школьникам рассказали о возможности получить среднее профессиональное или высшее образование по целевому договору с последующим трудоустройством в компании.

В Павловском Посаде и Серпухове для учащихся организовали экскурсии на учебно-тренировочные площадки. Подросткам показали работу оперативно-диспетчерской службы, принципы управления распределительными сетями, оборудование трансформаторных подстанций, системы релейной защиты и современные приборы учета с дистанционной передачей данных. В Серпухове также прошел мастер-класс по сборке схем и поиску неисправностей, а участникам продемонстрировали запуск передвижной электростанции и ее подключение к нагрузке.

«Экскурсии на учебно-тренировочный полигон, мастер-классы по поиску неисправностей в цепи освещения, демонстрация резервных источников питания — это не игра, а системная профориентация. Ребята из Щелкова, Павловского Посада и Серпухова уже сейчас могут заключить целевой договор, получить современное образование и прийти на рабочее место в „Мособлэнерго“, где их ждет реальная техника, а не теория», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Компания регулярно проводит экскурсии и предоставляет студентам возможность пройти производственную практику. Представители «Мособлэнерго» участвуют в днях открытых дверей и фестивалях профессий в округах Подмосковья, что помогает привлекать молодых специалистов и обеспечивать кадровую преемственность в электросетевом комплексе региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.