В Подмосковье изменят расписание поездов Ленинградского направления

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 4 мая по 8 июня 2026 года из-за модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. Часть составов отменят или сократят маршруты, интервалы движения увеличат в ночные часы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на инфраструктуре Октябрьской железной дороги на станции Зеленоград-Крюково. Корректировки затронут поезда МЦД-3 и пригородные маршруты Ленинградского направления.

Часть поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково отменят на всем маршруте. В ночные часы после 23:00 интервалы движения частично увеличат до 30 минут.

На участке Москва — Тверь — Москва часть пригородных поездов также отменят полностью. Некоторые составы проследуют по укороченным маршрутам, другие будут отправляться по измененному расписанию. Поезда № 6792 и 6791 на направлении Тверь — Лихославль — Тверь отменят на всем протяжении маршрута.

Актуальное расписание размещено на информационных стендах станций полигона АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», где можно приобрести билеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.