В Самаре у 72 семей пытаются отнять земли под ИЖС из-за ошибки 2004 года

В Самаре у 72 семей пытаются отнять земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) из-за судебной ошибки 2004 года. Более 20 лет местные жители брали ипотеки и кредиты для строительства жилья.

Одна из местных жительниц Дарья рассказала, что 22 года назад участки ИЖС н, а улице Демократической (Студеный овраг) были официально оформлены. Все это время власти выдавали разрешения и регистрировали сделки, принимая налоги.

«Мы строили здесь дома, брали ипотеки на десятилетия, вкладывали материнские капиталы. Среди нас — семьи с детьми и те, кто сегодня защищает Родину в зоне СВО», — написала девушка в соцсети Threads.

Собственники утверждают, что участки стали предметом претензий со стороны Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры. Ведомство в судебном порядке пытается признать сделки недействительными, так как спорная территория якобы относится к землям лесного фонда.

При этом владельцы участков настаивают, что они действовали как добросовестные покупатели. Перед сделками были проверены все документы. За это время горожане построили дома и благоустроили территорию, но сегодня у них пытаются отнять единственное жилье.

