Школу на 1100 мест в Люберцах достроят в 2027 году

Строительство школы на 1100 учеников продолжается в жилом комплексе «Новые Островцы» в городском округе Люберцы. Общая готовность объекта превышает 70%, завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест. В составе комплекса предусмотрен блок начальной школы на 400 учеников, а также основная и старшая школа на 700 мест.

Строительство ведется по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На площадке продолжается благоустройство прилегающей территории. Внутри здания специалисты монтируют инженерные сети, выполняют отделку помещений и устанавливают двери. Общая строительная готовность превышает 70%.

В школе оборудуют 54 универсальных и специализированных класса, а также помещения для занятий творчеством и спортом. На пришкольной территории обустроят мини-футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для прыжков в длину, баскетбола и волейбола.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.