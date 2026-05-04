Более 270 тыс школьников Подмосковья отметили 1 Мая акцией

В Подмосковье более 270 тыс обучающихся школ и колледжей приняли участие в мероприятиях ко Дню весны и труда в рамках Всероссийской акции «Мой труд – мой старт». Праздничную программу организовали «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники и студенты колледжей стали участниками диалоговых площадок «Профессия в лицах». Они встретились с представителями разных специальностей и жителями своих населенных пунктов, удостоенными звания «Ветеран труда». Гости поделились историями профессионального становления, рассказали о трудностях и достижениях, ответили на вопросы ребят.

В рамках выставки «Трудовые династии нашей школы» учащиеся подготовили стенды с фотографиями и семейными историями о преемственности профессий. Деловая игра «Билет в будущее» познакомила подростков с работой отделов современной организации и помогла развить универсальные навыки через практические задания.

Советники директоров по воспитанию и наставники программы «Орлята России» провели для младших школьников мастер-класс «Весенняя открытка для героя труда». Дети создали открытки с первомайской символикой и словами благодарности для ветеранов труда, сотрудников школ и родителей.

Совместно с Российским обществом «Знание» прошла лекция «Со знанием дела: рабочие профессии на рынке труда». Участникам рассказали о востребованных специальностях и развеяли распространенные стереотипы.

Проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.