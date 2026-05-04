Сбиты еще два дрона, которые летели к Москве

Уничтожены еще два беспилотника противника, летевшие в сторону столицы, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как отметил мэр города Сергей Собянин, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков сбитых БПЛА.

За двухдневную атаку уничтожили 24 беспилотника в окрестностях мегаполиса.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе большой дальности «Лютый» использовали ВСУ для ударов по Москве. Впервые с начала спецоперации украинские БПЛА запустили в российскую столицу из Киева.

