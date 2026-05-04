БПЛА типа «Лютый» использовали ВСУ для атаки по Москве

Дрон-камикадзе большой дальности «Лютый» был использован ВСУ для ударов по Москве. Впервые с начала СВО вражеские дроны были запущены в российскую столицу из Киева, сообщает SHOT .

Всего на Москву летело 8 украинских беспилотников. На границе ликвидировали несколько беспилотников, еще два были сбиты при приближении к столице, один из них врезался в многоквартирный дом на Мосфильмовской улице. В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Расстояние по прямой от украинской столицы до Москвы по воздуху составляет около 755 км.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что минувшей ночью над российскими регионами сбили 117 дронов противника самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.