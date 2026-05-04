Ожидание vs реальность: что делать, если в роллах из доставки рыбы почти нет?

Юрист Костин: если блюдо не соответствует описанию, за него можно вернуть деньги

Руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин сообщил РИАМО, можно ли защитить свои права, если блюдо из доставки не соответствует описанию и картинке.

Пользователи социальных сетей в очередной раз удивились еде из доставки. «Новости Москвы» опубликовали видео с реакцией девушки на заказанные роллы с лососем. Она изумилась количеству рыбы на рисе. Судя по видео, которое разошлось по соцсетям, морепродукта в блюде оказалось очень мало — в отличие от картинки, на которой роллы были изображены завернутыми в большие куски лосося.

«Можно отказаться от приема доставки и написать претензию, чтобы вам заменили блюдо или вернули деньги, но только в случае его ненадлежащего качества. То есть если оно испорчено, имеется недовес, в том числе и несоответствие описанию», — сказал Костин.

Юрист подчеркнул, что закон в этом случае полностью на стороне потребителя.

