Новые правила ввоза компьютерной техники с 27 мая: последствия для рынка РФ

Изменения в правилах ввоза компьютерной техники в РФ безусловно окажут влияние на ценообразование на рынке, однако в целом не станут катастрофическими для розничных клиентов. В то время как для корпоративных клиентов, чья ИТ-инфраструктура построена на технике этих брендов, новые правила могут стать серьезным вызовом, заявил РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Новые правила ввоза: лицензионный контроль вместо послаблений

Стоит отметить, что каких-либо запретов или ограничений на ввоз техники указанных брендов не предполагается, а отменяются послабления, которые вводились 4 года назад, когда было разрешено ввозить технику без согласия правообладателя по каналам параллельного импорта, подчеркивает эксперт.

«Новый „старый“ режим предполагает обязательное получение согласия производителя или дистрибьютора для ввоза техники, соответственно мы возвращаемся исключительно к лицензионному импорту. Все, что успеют привезти до введенных изменений, также продолжит законно предлагаться покупателям без каких-либо ограничений, потому многие поставщики могут увеличить объем импорта до введения новых норм для покрытия текущего и будущего спроса на компьютерную технику», — объясняет Исмаилов.

Риски для бизнеса: сервис и обслуживание инфраструктуры

Особенно это касается крупных компаний, которые используют решения конкретных поставщиков и вендоров — такие компании уже создали стратегические запасы техники, серверного оборудования и комплектующих на несколько лет вперед, в то время как другие компании будут переходить на отечественные решения. Проблемы могут быть с обслуживанием ранее приобретенной техники этих брендов, так как доступ к оригинальным комплектующим будет осложнен, а гарантийные обязательства осложнены отсутствием официальных дистрибьютеров.

Судьба западных брендов: Acer и Asus против HP и Dell

По мнению эксперта, на ассортименте изменения не должны глобально сказаться: возможно сокращение предложения или даже почти полный уход с полок техники корпоративных поставщиков вроде HP, Fujitsu и Dell, которые официально прекратили работу в России и не имеют дистрибьюторских каналов, в то время как продукция Acer и Asus продолжит поставляться по лицензионным каналам.

Динамика цен: почему «серые» скидки уйдут в прошлое

«Сократится объем предложений „ниже рынка“ на маркетплейсах, многие лоты из которых были ввезены по серым каналам, нередко имели вопросы по оригинальности и обслуживанию, а некоторые из представленных моделей предназначались для других рынков. Новый механизм позволит обеспечить большую прозрачность и гарантии подлинности приобретаемых товаров, хотя из-за изменения цепочек поставок цены могут немного вырасти (не более 5-10%), хотя в первую очередь это будет выражаться в усреднении предложения: те, кто и раньше поставляли продукцию по лицензионным каналам, сохранят ценовую политику, в то время как демпинговые практики или скидки для альтернативных поставок станут недоступными», — комментирует Исмаилов.

Стоит отметить, что изменения касаются конкретной товарной номенклатуры, потому на импорте телефонов Samsung они не скажутся, в то время как компьютеры этого бренда и раньше не пользовались большой популярностью в России. Основные изменения коснутся нескольких конкретных брендов, а также тех поставщиков, которые предлагали нерыночные условия приобретения на продукцию с сомнительным происхождением — такие предложения будут пропадать с рынка, в то время как ключевые бренды продолжат официальные поставки продукции в Россию. Официальные же крупные магазины станут бенефициарами этих изменений, так как больше не будут претерпевать конкуренцию со стороны мелких поставщиков, не соблюдающих все нормы ввоза товаров и гарантийного обслуживания, резюмирует Исмаилов.

С 27 мая 2026 года Минпромторг исключает из перечня товаров для параллельного импорта компьютерную технику и запоминающие устройства от ведущих иностранных производителей, сообщил ранее «Коммерсант». Под ограничение попадает техника таких брендов, как Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard (HP), Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Toshiba, Transcend, xFusion.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.