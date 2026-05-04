Скончался бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. Он был солистом «Землян» с 1986 года по 1992 год — до распада «золотого состава». Затем он переехал в Барнаул, где основал собственную музыкальную группу.

Артист был заметной фигурой в музыкальной жизни Алтая.

