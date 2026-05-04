Марафонец из Подмосковья установил рекорд России в Казани

Спортсмен из Подмосковья Владимир Никитин выиграл чемпионат России по марафону 3 мая 2026 года в Казани и установил новый национальный рекорд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Владимир Никитин, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 8 минут 7 секунд. Этот результат стал новым рекордом России на марафонской дистанции.

Предыдущее достижение принадлежало Дмитрию Неделину, который в конце апреля 2026 года показал время 2 часа 8 минут 54 секунды на марафоне в Дюссельдорфе. Серебро и бронзу чемпионата России завоевали спортсмены из Москвы и Самары.

33-летний Никитин входит в число лидеров российской легкой атлетики на средних и длинных дистанциях. В 2025 году он выиграл Казанский национальный полумарафон с результатом 59:51, став первым россиянином, преодолевшим эту дистанцию быстрее одного часа. Ранее спортсмен обновлял рекорды страны на 10 км и в полумарафоне, а также становился победителем чемпионатов России на стадионе и шоссе.

Чемпионат России по марафону прошел 3 мая 2026 года в Казани в рамках Казанского марафона. Соревнования организовали в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

