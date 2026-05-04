Инженер из Серпухова открыл бизнес по 3D-печати по соцконтракту

Инженер из Серпухова Роман Белоглазов в 2024 году запустил собственное дело в сфере 3D-печати благодаря социальному контракту. Новое направление позволило решить проблему дефицита запчастей и уже через четыре месяца выйти на прибыль, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В 2024 году Роман Белоглазов работал сервис-инженером и столкнулся с перебоями в поставках запчастей из-за санкций. Ожидание деталей растягивалось на месяцы, часть позиций стала недоступной, что тормозило работу клиентов. Выход он нашел в 3D-печати.

Сначала инженер сомневался, выдержат ли напечатанные элементы реальные нагрузки. Однако первые эксперименты показали, что технология подходит не только для прототипов, но и для полноценных деталей с точными допусками. Со временем он увидел перспективу — от изготовления декоративных изделий до сложных компонентов для предприятий малого бизнеса и промышленности.

О программе социального контракта Роман узнал из соцсетей. Сбор документов оказался несложным, но при первой подаче он допустил ошибку в формулировке цели.

«Первая попытка провалилась из-за ошибки в формулировке цели в заявлении. Я указал „развитие 3D печати“, а требовалось четко прописать „оказание услуг по 3D печати“», — вспоминал Роман.

Отдельным испытанием стал бизнес-план: предпринимателю пришлось изучать расчеты рентабельности, прогнозировать спрос и учитывать возможные риски. На собеседовании ему задавали вопросы о конкуренции и перспективах технологии.

После заключения социального контракта Роман приобрел промышленные 3D-принтеры, закупил материалы и создал запас востребованных деталей. Он также получил консультации по налогообложению для самозанятых и продвижению услуг. Уже через четыре месяца после старта проект вышел на прибыль, сейчас предприниматель расширяет линейку и добавляет печать прототипов для дизайнеров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.