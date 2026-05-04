В Ленинском округе начали бетонировать переход на Каширском шоссе

Строители приступили к бетонированию лестничных сходов подземного пешеходного перехода на Каширском шоссе в Ленинском округе в рамках третьего этапа реконструкции. Готовность объекта составляет около 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы ведутся в районе Проектируемого проезда 5208. Здесь уже завершено укрепление котлована и устройство водостоков, начато бетонирование фундаментов лестниц и пандусов. Всего в рамках реконструкции Каширского шоссе предусмотрено строительство трех подземных пешеходных переходов.

«Основные работы сосредоточены на строительстве транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. На эстакаде основного хода строители монтируют железобетонные конструкции, а на разворотной эстакаде над основным ходом ведется укрупнительная сборка металлоконструкций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно на объекте обустраивают дождевую канализацию и переустраивают инженерные коммуникации. В работах задействованы более 100 рабочих, около 20 инженерно-технических специалистов и девять единиц техники. Завершить строительство и открыть рабочее движение планируется в следующем году.

В рамках третьего этапа в районе деревни Апаринки построят путепровод через трассу А-105 и два подземных перехода, а основной ход Каширского шоссе расширят до 6–8 полос. Четвертый этап предусматривает возведение развязки с эстакадой протяженностью 191 метр, двумя разворотными эстакадами и подземным переходом. Она обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.