Life.ru запустил проект «Письма деду» к 9 Мая

В рамках проекта участники пишут письма дедам и прадедам — представителям поколения победителей. Они вспоминают семейные истории и размышляют о значении Победы.

Наталья Поклонская посвятила обращение Котлярову Григорию Андреевичу и Дубровскому Александру Михайловичу. В кадре — старые фотографии, лист бумаги и рукописный текст. Без торжественных декораций она говорит о том, что в детстве не до конца понимала, через что прошли родные. По ее словам, они оберегали от страшных подробностей войны, но передали чувство долга, любви к Родине и ответственности.

«Я хочу, чтобы вы знали, что я горжусь вами и очень люблю», — звучит в обращении.

Авторы проекта подчеркивают, что память о Победе — это не только историческая дата, но и личное обещание потомков быть достойными подвига своих предков. Выпуски «Писем деду» публикуются на площадках Life.ru к 9 Мая.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.