Невероятно красиво: в Индонезии заметили радужное облако

Облако над Индонезией окрасилось сразу в несколько ярких цветов. Жители публикуют в соцсетях кадры этого редкого явления.

Облака становятся радужными, когда свет Солнца проходит через мелкие капли воды или кристаллы льда в них и рассеивается. Из-за этого наблюдатель видит спектральные переливы, почти как в случае с бензиновой пленкой на воде.

1 мая радужное небо появилось в Индонезии. Местные жители поделились невероятными кадрами, как облака окрасились в яркие оттенки розового, желтого, зеленого и т. д.

Чаще всего такое явление, которое называется иризация, происходит на краях облаков, находящихся близко к Солнцу. Они подсвечиваются под нужным углом, и появляются различные цвета. Иногда эффект может казаться нереальным или «отфотошопленным».

