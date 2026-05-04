В Подмосковье из больницы выписали двух пациентов с оспой обезьян

Домодедовская больница выписала двух пациентов с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Об этом рассказали в медучреждении, сообщает РИА Новости .

«Выписаны», — сообщили в пресс-службе медучреждения, отвечая на вопрос о состоянии заболевших.

В начале апреля заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин рассказал о первом подтвержденном случае оспы обезьян у пациента, госпитализированного в Домодедово. Позднее в больнице уточнили, что был госпитализирован еще один пациент с таким же диагнозом.

