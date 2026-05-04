Волгоградские ученые создали препарат против всех видов мигрени

Мигрень занимает второе место в мире по влиянию на трудоспособность, отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения. В России заболеванием страдают более 20% населения, чаще — женщины. Приступы сопровождаются сильной головной болью и тошнотой и существенно снижают качество жизни.

«Ты абсолютно выпадаешь из жизни, не можешь работать, спать, отдыхать. Пока ты не избавишься от этой боли, ты ничего делать не можешь. Если раньше я могла купить себе препараты за 300-400 рублей, то теперь целый комплекс, который мне прописала врач, вышел в шесть тысяч рублей», — рассказала жительница Москвы Елизавета Максимова.

Новый препарат основан на молекуле с антисеротониновым действием, которая воздействует на рецептор 5-HT2A — ключевой элемент развития приступа. Разработка также разжижает кровь и снижает риск тромбообразования.

«К преимуществам можно отнести более высокую активность, большую безопасность и дополнительные терапевтические эффекты, к которым относятся противотревожное действие. Резко отличается от антипсихотических средств, которые используются в медицине, тем что не проявляет стандартных побочных эффектов для этой группы препаратов», — сообщил заместитель директора по научной части научного центра, заведующий лабораторией нейротехнологии и анализа биомедицинских данных Волгоградского медицинского государственного университета Константин Калитин.

Препарат создавали почти десять лет. Разработчики заявляют, что мировых аналогов у него нет, а новое средство может помочь пациентам, которым не подходят существующие методы терапии.

