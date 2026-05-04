В Шатуре Подмосковья на 60% построили дома для переселенцев

Строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья на Спортивной улице в Шатуре завершено на 60%. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сдать корпуса планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке задействованы около 100 рабочих и шесть единиц техники. В девятиэтажных корпусах выполняют черновую отделку, монтируют системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации. Проект реализуют по государственной программе Московской области.

В жилой комплекс войдут два дома на 273 квартиры. В новое жилье планируют переселить более 620 человек. Предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также парковки, зоны отдыха и площадки для спорта и активных игр.

Общая площадь расселяемого аварийного фонда в Шатуре превысит 9,4 тыс. кв. м. За последние пять лет в округе построили восемь домов, расселили более 2,8 тыс. человек и выдали 600 жилищных сертификатов, благодаря которым свыше 1,2 тыс. жителей улучшили условия проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.