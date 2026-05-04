В Подмосковье в мае проведут 332 спортивных мероприятия

Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Московской области с 1 по 3 и с 9 по 11 мая 2026 года. Всего запланировано 332 события, участниками и зрителями которых станут около 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивный май открылся легкоатлетической эстафетой в Ступине, которая проводится уже 74 года. В ней приняли участие около 450 человек — от воспитанников детских спортклубов до сотрудников предприятий и общественных организаций. На старт вышли более 80 команд школ, ссузов, вузов и спортивных объединений. Дистанция включала 12 этапов с разделением на мужские и женские участки.

7 мая в Коломне пройдет легкоатлетический пробег «Коломенский рубеж», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в нем примут участие около 1000 человек. В этот же день в Дмитровском округе состоятся забеги «Помню. Бегу. 81» и «Дмитров. Яхрома. Победа», которые объединят порядка 1000 участников.

В Люберцах реализуют спортивно-патриотический проект «Удар Победы». Отборочные этапы соревнований по силе удара на электронном тренажере проходят 4 и 8 мая, финал назначен на 9 мая. В Истре 10 мая состоится инклюзивный фестиваль «Кубок мужества» для ветеранов боевых действий. В программе — жим лежа, настольный теннис, метание ножа, шахматы и показательные выступления по фиджитал-боксу, боксу VR и тактической стрельбе 3х3.

11 мая в Коломне запланирован полумарафон «Летопись Победы» в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». 17 мая в Подольске пройдет благотворительный забег «Бежим к Победе», посвященный сбору средств для тяжелобольного ребенка. В течение месяца в муниципалитетах региона также состоятся турниры по игровым видам спорта, единоборствам и шахматам, автопробеги и испытания комплекса ГТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.