В Подмосковье с 5 мая начнут отключать отопление

Отопительный сезон в Московской области начнут завершать с 5 мая, полностью подачу тепла прекратят 12 мая. В переходный период система будет работать в режиме циркуляции из-за возможного похолодания, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 5 мая система теплоснабжения в регионе перейдет на режим циркуляции. Это позволит сохранить стабильную температуру в домах в случае кратковременного похолодания, которое прогнозируется в ближайшие дни. Полностью подачу отопления в жилые дома планируют завершить 12 мая.

«Сейчас в регионе установилась теплая погода, при этом по прогнозу в ближайшие дни ожидается кратковременное похолодание. Учитывая неожиданные изменения погоды в последнее время, приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию на неделю. Это позволяет пройти переходный период без резких перепадов температуры в домах и при необходимости оперативно реагировать на изменения погоды. При этом система работает в более мягком режиме, без избыточного тепла в квартирах», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

После завершения отопительного сезона в Подмосковье начнется активная фаза модернизации теплоснабжения. В 2026 году планируется обновить 224 котельные и 361 км тепловых сетей. Работы затронут более 2 млн жителей, 13 тыс. многоквартирных домов и около 2,7 тыс. социальных объектов.

Самые масштабные проекты реализуют в Богородском, Лотошине, Рузе, Чехове, Дмитрове, Одинцове и Электростали. Всего в рамках госпрограммы модернизируют 636 объектов. Параллельно в регионе продолжают инвестиционные и концессионные программы по повышению надежности теплоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.