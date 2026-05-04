В Подмосковье росгвардейцы задержали напавших на охранника

Сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье двух мужчин, подозреваемых в краже и нападении на охранника магазина в Пушкино. Один из злоумышленников нанес сотруднику службы безопасности резаные раны, после чего нападавшие скрылись, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с торгового объекта на улице Смурякова. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что двое посетителей взяли с полок коньяк, икру и рыбные изделия на сумму более 4 тыс. рублей и попытались уйти, не оплатив товар.

Работник службы безопасности потребовал рассчитаться за покупки. В ответ один из мужчин нанес ему резаные раны в область головы, после чего злоумышленники скрылись.

Получив приметы подозреваемых, сотрудники вневедомственной охраны организовали розыск. В одном из подъездов многоквартирного дома они задержали 40-летнего жителя Щелково и 33-летнего уроженца Королева. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и кражи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.