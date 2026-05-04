Опубликованы кадры с места массового ДТП с 15 автомобилями на МКАД

Телеканал «Москва 24» опубликовал видеозапись с места массового дорожно-транспортного происшествия с участием 15 автомобилей на 42-м километре МКАД.

В понедельник днем грузовик «КамАЗ» протаранил 14 автомобилей, которые стояли в пробке на МКАД. В результате аварии пострадали 3 человека, в том числе двое несовершеннолетних.

На кадрах видно, как трех из шести полос внутренней стороны МКАД стоят битые автомобили. Вблизи на обочине припаркован оранжевый «КамАЗ», который стал виновником ДТП. В результате аварии образовался затор, водители вынуждены объезжать участников столкновения по оставшимся полосам.

По предварительным данным, у грузовика могли отказать тормоза.

