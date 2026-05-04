Российские колледжи и школы закупили более 100 новейших дронов для обучения

Российская компания «Клевер COEX» реализовала уже свыше 100 образовательных квадрокоптеров новейшей линейки «Клевер 5» с момента презентации продукта. Среди заказчиков — школы и колледжи Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Амурской, Белгородской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей, Красноярска, республик Бурятия и Саха (Якутия), Дагестана и Чеченской Республики, сообщает пресс-служба компании.

Известно, что квадрокоптеры «Клевер 5» представили 27 февраля при поддержке «Университета 2035» и Федерации гонок дронов России.

«Высокий спрос на „Клевер 5“ мы увидели сразу после релиза — учебные заведения быстро оценили, как новая модель закрывает их реальные запросы. Предыдущая линейка уже доказала свою эффективность, поэтому переход на „пятерку“ стал логичным шагом. Именно доверие к продукту и потребность в его улучшенных возможностях обеспечили такой быстрый старт», — сказал директор по продажам «Клевер COEX» Василий Лобанов.

Линейка ориентирована на использование в образовательном процессе и охватывает сразу несколько направлений: обучение программированию, пилотированию, инженерную подготовку, исследовательскую деятельность и участие в соревнованиях. В линейку входят две учебные модели, а также спортивная версия «Клевер 5 FPV», предназначенная для гоночных полетов. В комплекты входят камеры, тепловизоры, лидары и другие сенсоры, позволяющие программировать дроны под различные задачи.

На данный момент компания работает с обратной связью от образовательных учреждений и на ее основе модернизируют продукт, переводя запросы школ и колледжей в конкретные решения внутри линейки «Клевер 5».

Выход новой линейки образовательных квадрокоптеров пришелся на период растущего интереса к обучению беспилотным авиационным системам (БАС). Один из ключевых факторов, повлиявших на это, — приказ министерства просвещения, согласно которому, в каждой школе оборудуется специализированный кабинет для изучения и работы с беспилотными авиасистемами.

Параллельно с этим активно развивается и спортивное направление. По данным Федерации гонок дронов России, в прошлом году состоялось свыше 500 соревнований разного уровня — от региональных до международных.