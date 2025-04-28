Георгиевская лента: как правильно носить и где ее можно получить

Георгиевская ленточка – символ победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками – требует к себе особого отношения. В материале РИАМО рассказываем, где можно получить георгиевскую ленточку, как ее правильно завязывать и где разрешено носить.

Где рекомендуется носить георгиевскую ленту Фото - © Медиасток.рф Георгиевская лента – знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, дань памяти защитникам Родины и людям, погибшим от рук фашистов. Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 579-ФЗ георгиевская лента была приравнена к символам воинской славы. Носить ее рекомендуется на левой стороне груди, также можно закрепить ленту на плече или воротнике рубашки. Если вы хотите разместить ленту на автомобиле, делать это можно только в салоне, например, на зеркале заднего вида.

Где запрещено носить георгиевскую ленточку Фото - © Медиасток.рф Георгиевскую ленту не рекомендуется закреплять: на волосах;

на головном уборе;

на брючном ремне;

на одежде ниже пояса;

на сумке;

на обуви;

в виде любой шнуровки;

на кузове автомобиля (в том числе на антенне и на боковых зеркалах). Если георгиевская лента порвалась или испачкалась, в таком виде носить ее тоже не рекомендуется.

Как завязывать георгиевскую ленту Фото - © Sergey Starostin / Фотобанк Лори Обычно ленточку закрепляют на одежде, свернув в виде петельки или банта. Петля подходит, если у вас короткая лента длиной 10-15 см. Для простого бантика подойдет лента длиной 20 см, для объемного, с четырьмя «лепестками», – длиной от 30 см. Прикрепить ленту на одежду можно с помощью булавки, неяркой броши или значка нейтральной расцветки. Также допускается ношение ленты, закрепленной на одежде в виде зигзага с двумя заломами (по типу молнии или буквы Z). Такую ленту рекомендуется закреплять в двух-четырех местах, чтобы она сохраняла свою форму.