Георгиевская лента: как правильно носить и где ее можно получить
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Георгиевская ленточка – символ победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками – требует к себе особого отношения. В материале РИАМО рассказываем, где можно получить георгиевскую ленточку, как ее правильно завязывать и где разрешено носить.
Где рекомендуется носить георгиевскую ленту
Фото - © Медиасток.рф
Георгиевская лента – знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, дань памяти защитникам Родины и людям, погибшим от рук фашистов. Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 579-ФЗ георгиевская лента была приравнена к символам воинской славы.
Носить ее рекомендуется на левой стороне груди, также можно закрепить ленту на плече или воротнике рубашки. Если вы хотите разместить ленту на автомобиле, делать это можно только в салоне, например, на зеркале заднего вида.
Где запрещено носить георгиевскую ленточку
Фото - © Медиасток.рф
Георгиевскую ленту не рекомендуется закреплять:
- на волосах;
- на головном уборе;
- на брючном ремне;
- на одежде ниже пояса;
- на сумке;
- на обуви;
- в виде любой шнуровки;
- на кузове автомобиля (в том числе на антенне и на боковых зеркалах).
Если георгиевская лента порвалась или испачкалась, в таком виде носить ее тоже не рекомендуется.
Как завязывать георгиевскую ленту
Фото - © Sergey Starostin / Фотобанк Лори
Обычно ленточку закрепляют на одежде, свернув в виде петельки или банта. Петля подходит, если у вас короткая лента длиной 10-15 см. Для простого бантика подойдет лента длиной 20 см, для объемного, с четырьмя «лепестками», – длиной от 30 см. Прикрепить ленту на одежду можно с помощью булавки, неяркой броши или значка нейтральной расцветки.
Также допускается ношение ленты, закрепленной на одежде в виде зигзага с двумя заломами (по типу молнии или буквы Z). Такую ленту рекомендуется закреплять в двух-четырех местах, чтобы она сохраняла свою форму.
Где можно приобрести георгиевскую ленточку
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Обычно в российских городах в дни перед годовщиной Победы на улицы выходят волонтеры, которые раздают георгиевские ленточки всем желающим. В Московском регионе акция стартовала 24 апреля и продлится до вечера 9 мая.
Москвичи могут гарантированно получить георгиевскую ленту в Музее Победы (ст. м. «Парк Победы»). В московском метро георгиевские ленты часто раздают в местах продажи сувениров и на информационно-справочных стойках «Живое общение».
Найти волонтеров с лентами можно также возле станций метрополитена, в торговых центрах, в парках и на прогулочных маршрутах (например, на Воробьевых горах или Тверском бульваре), нередко в акции раздачи лент участвуют музеи, аптеки, автомобильные заправки и крупные супермаркеты.
Если вам нужно, например, двадцать-тридцать комплектов лент для коллектива или мероприятия, можно приобрести несколько метров ленты в магазинах тканей. А вот продажа нарезанных ленточек «с рук» по сути незаконна, так как символ воинской славы не может быть использован в коммерческих целях.