Задержан подозреваемый в зверском убийстве сотрудника фирмы микрозаймов в Клину
Подмосковные правоохранители вычислили предполагаемого убийцу сотрудника микрофинансовой организации, чье обмотанное простынями тело было найдено на территории бывшего санатория в Клину, сообщает «112».
Подозреваемый был приятелем убитого. По данным следствия, в день трагедии оба находились в квартире, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры знакомый избил 46-летнего Руслана З.
Потерпевший получил смертельные травмы. После этого убийца захотел скрыть следы преступления. Он обернул тело в простыни, засунул в мешок, а затем вынес и спрятал его недалеко от дома.
На труп наткнулись прохожие. Руки убитого были связаны электрическим кабелем.
Подозреваемого задержали — им оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления.
