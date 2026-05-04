Задержан подозреваемый в зверском убийстве сотрудника фирмы микрозаймов в Клину

Подозреваемый был приятелем убитого. По данным следствия, в день трагедии оба находились в квартире, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры знакомый избил 46-летнего Руслана З.

Потерпевший получил смертельные травмы. После этого убийца захотел скрыть следы преступления. Он обернул тело в простыни, засунул в мешок, а затем вынес и спрятал его недалеко от дома.

На труп наткнулись прохожие. Руки убитого были связаны электрическим кабелем.

Подозреваемого задержали — им оказался ранее судимый за совершение тяжкого преступления.

