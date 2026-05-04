Руки замотаны кабелем: мешок с телом сотрудника фирмы микрозаймов нашли в Клину
Сотрудник фирмы микрозаймов найден мертвым в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили тело убитого сотрудника микрофинансовой организации. Труп мужчины был спрятан в пакет, а руки замотаны электрическим кабелем, сообщает 112.
На территории бывшего санатория в Клину прохожие наткнулись на большой мешок. Внутри находился труп мужчины, который был обмотан цветными простынями и полотенцем. Голова покойного была спрятана в мешок, а таз затянут полиэтиленовой пленкой. Руки убитого были связаны электрическим кабелем.
Погибшим оказался 46-летний Руслан З. Мужчина являлся сотрудником организации, которая выдает микрозаймы.
Сестра погибшего утверждает, что накануне ее брат «с кем-то пил». По ее словам, виновный в совершении преступления задержан.
