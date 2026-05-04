Неземная красота: NASA выложило более 12 000 фото с миссии по облету Луны
Фото - © NASA
NASA открыло доступ более чем к 12 000 фотографий, сделанных экипажем миссии «Артемида II» во время полета, сообщает газета «Известия».
В открытом архиве размещены снимки, которые астронавты сделали в ходе выполнения миссии «Артемида II». Материалы стали доступны для свободного просмотра и скачивания.
В коллекцию вошли фотографии Земли, лунной поверхности, космического пространства и самого корабля. Часть кадров запечатлела этапы полета и работу экипажа.
Миссия «Артемида II» стала важным этапом лунной программы NASA. Публикация архива позволяет широкой аудитории ознакомиться с материалами, полученными во время экспедиции.
