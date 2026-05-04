Операторы предупредили об ограничениях интернета и СМС в Москве 5–9 мая

Операторы связи предупредили жителей Москвы о возможных ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая из-за праздничных мероприятий, сообщает РИА Новости .

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — говорится в сообщении оператора «Билайн».

Абонентам рекомендовали использовать Wi‑Fi для выхода в интернет и включить функцию VoLTE в настройках смартфона для голосовых звонков.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи связаны с вопросами безопасности. В апреле он заявлял, что работа интернета будет нормализована после отмены таких мер.

