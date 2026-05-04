В Подмосковье группа «Малино» открыла сезон студенческих практик

Учебно-производственная практика стартовала на предприятиях группы «Малино» в Московской области. К работе приступили более 80 студентов из восьми ведущих аграрных вузов России, их число продолжит расти, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Практику проходят студенты Тимирязевской академии, университета имени Вернадского Минсельхоза РФ, Рязанского агротехнологического университета, Луганского государственного аграрного университета имени Ворошилова и других учебных заведений.

Агрохолдинг, специализирующийся на картофелеводстве и овощеводстве открытого грунта, ежегодно привлекает молодых специалистов. В прошлом году с апреля по ноябрь на предприятиях «Малино» работали 365 студентов и школьников. Все они были официально трудоустроены, обеспечены бесплатным питанием, а иногородние — проживанием в общежитиях.

В этом сезоне к практике присоединились студенты по дефицитным для растениеводства специальностям: инженеры-мелиораторы, трактористы, агрономы и агроинженеры. Они будут работать с картофелем и овощами «борщевого набора», осваивать технологии хранения, семеноводство и селекцию.

Первая практика рассчитана на месяц, однако студентам предлагают остаться дольше, чтобы пройти полный технологический цикл выращивания сельхозкультур. В министерстве отметили, что подготовка кадров для группы «Малино» является стратегической инвестицией. Продукция предприятий «Городище», «Северка», «Лукаморе» и «СПК им. Ленина» занимает значительную долю российского рынка, а селекционно-семеноводческий центр компании «Городище» участвует в федеральной программе и обеспечивает продовольственную безопасность страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.