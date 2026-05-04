Синоптик Леус: 4 мая стало самым теплым днем в Москве с начала 2026 года

Понедельник, 4 мая, стал самым теплым в Москве с начала текущего года. К 12:00 воздух в мегаполисе прогрелся до плюс 23,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прогрев в столице продолжится еще в течение ближайших 3-4 часов, так что точное значение максимума сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в подмосковном Можайске температура уже вплотную подобралась к 25-градусной отметке. В полдень термометры показали плюс 24,8 градусов.

Синоптик добавил, что аномально жаркая для начала мая погода, с температурой на 5-7 градусов выше климатической нормы, продержится в регионе до четверга. Похолодание начнется в пятницу.

