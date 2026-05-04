В Подмосковье провели более 50 тыс телемедконсультаций в ФАПах

В фельдшерско-акушерских пунктах Подмосковья с начала года провели более 50 тыс телемедицинских консультаций для жителей сел и деревень. Пациенты могут получить консультацию врача поликлиники, в том числе узкопрофильного специалиста, не выезжая в город, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители отдаленных территорий могут обратиться за консультацией к врачу поликлиники прямо в своем ФАПе. С помощью телемедицины пациенты получают расшифровку анализов и исследований, а при необходимости — корректировку лечения. Также сервис позволяет онлайн продлить рецепт на льготное лекарство, обсудить результаты диспансеризации и закрыть больничный лист.

«Благодаря телемедицине пациент может сэкономить время на посещении поликлиники, что особенно удобно для жителей отдаленных территорий. Она также позволяет фельдшеру ФАПа оперативно получить экспертное мнение врачей медицинских организаций более высокого уровня и узкопрофильных специалистов. С начала года в ФАПах региона было проведено более 50 тыс. телемедицинских консультаций», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, а также на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.