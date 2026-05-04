Ирландец Томас Кайли опередил Цареградцева и Бородина на RDS GP

сегодня в 13:45

Ирландский пилот Fresh Racing Томас Кайли победил на первом этапе Гран-при Российской дрифт-серии 2026 года в Подмосковье. Действующий чемпион Аркадий Цареградцев стал вторым, Петр Бородин — третьим.

Фото - © RDS GP

Сезон RDS GP стартовал на автодроме Moscow Raceway. В 2026 году серия вернула международный статус и собрала участников из России, СНГ, Европы и Азии. Квалификация прошла 2 мая, парные заезды — 3 мая.

В финале встретились Аркадий Цареградцев и Томас Кайли. Судьям потребовался перезаезд (OMT). По итогам второго сражения победу отдали ирландцу, который выиграл этап с первой попытки на новой для себя трассе и машине.

«Я уже более шести лет слежу за Гран-При Российской дрифт-серии. <…> Я не могу поверить, что выиграл этап!» — прокомментировал Томас Кайли.

Третье место занял представитель Казахстана Петр Бородин, одержавший победу в малом финале после контакта с Дамиром Идиятулиным.

В личном зачете этапа Кайли набрал 265 баллов, Цареградцев — 193, Бородин — 164. В командном зачете победила Fresh Racing (407 баллов), далее — «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» (273) и Takayama Forward Auto (246).

Генеральный директор Российской дрифт-серии Дмитрий Добровольский отметил высокий уровень конкуренции и быструю адаптацию новичков к скоростной трассе. Второй этап пройдет 23–24 мая на «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.