Ефимов: 124 нежилых помещения на первых этажах домов по реновации используют в ЗАО

На западе Москвы в новых домах, построенных по программе реновации, на первых этажах задействовано более 120 нежилых помещений. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые этажи в новостройках по программе реновации нежилые. Там открываются аптеки, магазины, кафе, предприятия сферы услуг и другие организации. За все время реализации программы реновации в Западном административном округе на первых этажах новостроек заняли 124 нежилых помещения. Из них 45 используют под магазины, 17 — под пункты выдачи заказов, а еще 10 — под организации бытовых услуг», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что остальные объекты занимают другие предприятия социально-бытовой сферы.

Благодаря продуманной планировке, наличию отдельных входов и соблюдению норм безбарьерной среды эти пространства становятся одинаково комфортными как для местных жителей, так и для гостей района.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что при реализации программы реновации важно не только предоставить москвичам новые квартиры взамен старого жилья, но и создать комфортную среду в шаговой доступности от дома. Это делает процесс получения товаров и услуг быстрым и удобным. Так, в районе Проспект Вернадского объекты социально-бытовой инфраструктуры открылись более чем в 25 помещениях, в Можайском — в 20, а в Филях-Давыдкове — в 18.

Всего на первых этажах реновационных новостроек предполагается обустроить порядка восьми тысяч нежилых помещений. Это даст возможность создать более 200 тыс. рабочих мест.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, приобрести нежилые помещения на первых этажах новых зданий могут как частные лица, так и организации — через открытые онлайн-аукционы. Информация о лотах размещается на Инвестиционном портале Москвы в рубрике «Торги Москвы». К примеру, в настоящее время шесть таких объектов предлагаются на Родниковой улице в районе Солнцево.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о сдаче дома по реновации в Алексеевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

