Эстонцы хотят посмотреть празднование Дня Победы и едут на границу с Россией

Жители Эстонии начали покупать туры на российскую границу, чтобы с берега посмотреть на празднование Дня Победы, которое будет в Ленинградской области, сообщает SHOT .

Некоторые турфирмы в Прибалтике запланировали экскурсии на 9 мая в Нарву. Из этого города эстонцы могут увидеть праздник в Ивангороде. Стоимость такой поездки начинается от 80 евро (около 7 тыс. рублей).

В программу тура включены просмотр российского концерта с набережной, посещение памятников СССР и мест ожесточенных боев времен ВОВ.

Как отметили организаторы поездок, День Победы «прочно вошел в гены» эстонцев, которые живут на востоке страны. Он соскучились по празднованию 9 Мая, поэтому наблюдается большой спрос на данные туры. Кроме того, есть еще и запросы на поездки по местам памяти от жителей Латвии, которые просят организовать автобусы в Нарву, чтобы посмотреть праздничный концерт.

Организаторы путешествий добавили, что 9 Мая — это в стране все же День Европы. Поэтому все туристы обязательно будут участвовать в мероприятиях, которые посвящены этому празднику.

Официально 9 Мая в Эстонии не отмечают. Однако каждый год сотни жителей Нарвы собираются на набережной, чтобы посмотреть концерт, который проходит в честь Дня Победы в Ленинградской области.

