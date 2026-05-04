Рубль ослаб к юаню перед майскими: что будет дальше

Российский рубль в паре с юанем на Московской бирже сохраняет относительную стабильность, однако его динамика по-прежнему во многом зависит от внешних факторов. Ключевую роль играют геополитика и цены на нефть, которые продолжают поддерживать национальную валюту, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В то же время в преддверии майских праздников рубль продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к юаню. Это связано с ожиданиями возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила в начале мая, отмечает эксперт.

«Дорогая нефть остается фактором поддержки рубля, однако дополнительное давление оказывает ожидание операций Минфина», — говорит Тимошенко.

Дополнительное влияние на динамику пары оказывает ситуация в Китае. Власти КНР продолжают предпринимать меры по поддержке юаня, однако макроэкономическая статистика добавляет неопределенности. По данным Национального бюро статистики Китая, в стране снижаются инвестиции в недвижимость и падают продажи нового коммерческого жилья, констатирует финансист.

На этом фоне ближайший торговый диапазон по паре рубль/юань оценивается в пределах 10,75-11, прогнозирует Тимошенко.

