В Нижнем Новгороде вандалы сломали руку скульптуре Забиваки

сегодня в 14:07

В Нижнем Новгороде неизвестные повредили скульптуру волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. У фигуры сломана рука, сообщает ИА «Время Н» .

Поврежденная скульптура находится рядом со стадионом «Совкомбанк Арена» и спортивным комплексом «Мещера». Именно там сейчас установлен талисман мирового первенства по футболу, прошедшего в России.

На новое место Забиваку перенесли в 2021 году. Ранее фигура располагалась в начале улицы Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода.

Кто именно повредил скульптуру и когда это произошло, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.