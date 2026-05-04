В Нижнем Новгороде вандалы сломали руку скульптуре Забиваки
В Нижнем Новгороде неизвестные повредили скульптуру волка Забиваки
В Нижнем Новгороде неизвестные повредили скульптуру волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. У фигуры сломана рука, сообщает ИА «Время Н».
Поврежденная скульптура находится рядом со стадионом «Совкомбанк Арена» и спортивным комплексом «Мещера». Именно там сейчас установлен талисман мирового первенства по футболу, прошедшего в России.
На новое место Забиваку перенесли в 2021 году. Ранее фигура располагалась в начале улицы Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода.
Кто именно повредил скульптуру и когда это произошло, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося уточняются.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.